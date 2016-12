Aostatal: Passagiere sitzen in Seilbahn fest

Wegen starken Windes ist eine Seilbahn mit etwa 130 Menschen an Bord im Aostatal in Italien stecken geblieben. 30 Passagiere der Pendelbahn Plan Maison im Ski- und Wandergebiet Cervinia seien bereits in Sicherheit gebracht worden, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Samstag. "Niemand ist in Gefahr", zitierte Ansa die Betreibergesellschaft.

Die Evakuierung sei in wenigen Stunden abgeschlossen, hieß es. Die Ursache der Panne war zunächst nicht bekannt.

Jede Kabine der Pendelbahn hat laut italienischen Medienberichten zwölf Plätze. Die Bahn verbindet Plan Maison auf 2.550 Metern und Cime Bianche Laghi auf 2.800 Metern.

Im September hatte es einen Störfall an einer Seilbahn am Montblanc gegeben. Mehr als 100 Menschen saßen damals in mehr als 3.000 Metern Höhe fest. Verhedderte Kabel der Seilbahn waren der Grund für den Ausfall. Etwa 30 Menschen hatten die Nacht in der Bahn verbringen müssen, bis sie am nächsten Morgen wieder Boden unter den Füßen hatten.