Anschlag auf BVB-Teambus: Anklage wegen versuchten Mordes

Gegen den mutmaßlichen Attentäter auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund wird nun Anklage wegen versuchten Mordes erhoben, das berichtet die deutsche Bild-Zeitung.

Laut Zeitungsbericht lautet die Anklage von Oberstaatsanwalt Carsten Dombert auf versuchten Mord (Habgier, Heimtücke, gemeingefährliche Mittel) in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion.

Am 11. April soll der 28-Jährige Sergej W. einen Bombenanschlag auf den Teambus von Borussia Dortmund ausgeführt haben, mit der Absicht, so einen Kursverlust der BVB-Aktie herbeizuführen und in weiterer Folge mittels Börsen-Spekulation viel Geld zu verdienen.

Vor dem Champions-League-Spiel der Dortmunder gegen den AS Monaco wurden drei Sprengsätze nahe dem Mannschaftsbus gezündet. Die BVB-Spieler waren kurz zuvor mit ihrem Bus vom Mannschaftshotel zum Stadion losgefahren. Bei der Explosion wurde der Abwehrspieler Marc Bartra von Splittern getroffen und schwer verletzt. Ein Motorradpolizist erlitt ein Knalltrauma. Das Spiel war wegen des Anschlags um einen Tag verschoben worden.