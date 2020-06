Anklage gegen Infantin Cristina

Schock für Infantin Cristina: Der Schwester des spanischen Königs droht eine Anklage wegen Steuerhinterziehung. Ein Gericht in Palma de Mallorca entschied am Freitag die Vorwürfe des Untersuchungsrichters Jose Castro wegen Verwicklung in einen Finanzskandal teilweise aufrechtzuerhalten.

Jose Castro hatte der 49-jährigen Cristina Steuerbetrug und Geldwäsche angelastet. Den Vorwurf der Geldwäsche ließ das Gericht nun fallen. Doch wegen Steuerhinterziehung dürfte der Ermittlungsrichter Anklage gegen Cristina erheben. Dann könnte es auch zum Prozess gegen die Infantin kommen.