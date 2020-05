Alternativer Nobelpreis als Lebensversicherung

Der Alternative Nobelpreis, der seit 1980 verliehen wird, geht heuer an vier Männer aus Palästina, dem Kongo, den USA und der Schweiz. Die vier Herren bekommen jeweils umgerechnet 57.000 €, doch um Geld geht es gar nicht. Wenn sie ihre Urkunde Anfang Dezember im Schwedischen Reichstag verliehen bekommen, dann erhalten sie damit auch eine Art Lebensversicherung. „Der Preis ist oft ein Schutz vor Verfolgung und auch eine psychologische Stütze“, sagt Ole von Uexküll, der Geschäftsführer der „Right Livelihood Award“-Stiftung. Die Grundidee des Preises ist es, praktische Lösungen auszuzeichnen, die zeigen, dass Alternativen zum Status quo möglich sind.

Diese Lebensversicherung können zumindest zwei Herren sehr gut gebrauchen: Der 58-jährige Frauenarzt Denis Mukwege aus der Demokratischen Republik Kongo, der in der vom Bürgerkrieg erschütterten Region Kivu mit seinen Kollegen etwa 40.000 Vergewaltigungsopfer betreut hat. Trotz zahlreicher Drohungen hielt Mukwege auf der ganzen Welt Vorträge über die Verbrechen in seiner Heimat. Als er im Vorjahr vor der UNO über die Gräueltaten sprach und das Einschreiten der Internationalen Gemeinschaft forderte, geriet er in ein Mordkomplott. Einer seiner Mitarbeiter kam ums Leben, seitdem lebt Mukwege mit seiner Familie in Europa.

Der andere Preisträger, der immer wieder Schutz brauchen kann, kommt aus Palästina: Der 60-jährige Raji Sourani setzt sich seit mehr als 35 Jahren für die Menschenrechte in Palästina und in der arabischen Welt ein. Der Jurist und Rechtsanwalt mit vielen Freunden in Israel wurde sechs Mal verhaftet – und zwar von beiden Seiten, von israelischen und palästinensischen Behörden. Nach dem Sturz Gaddafis organisierte er die erste Delegation von Menschenrechtsbeobachtern nach Libyen. Seit Kurzem bildet er syrische Anwälte, Richter und Aktivisten aus.

Preisträger Nummer drei ist der Amerikaner Paul F. Walker. Der 67-Jährige kämpft für die Abschaffung von Chemiewaffen und hat schon die unterschiedlichsten Gruppen an den Verhandlungstisch gebracht. Derzeit arbeitet er in Ländern, die die Chemiewaffenkonvention nicht ratifiziert haben: Angola, Ägypten, Israel, Myanmar, Nordkorea, Südsudan und Syrien.

Bleibt der Schweizer Insektenkundler Hans Rudolf Herren, 66, als Preisträger. Er ist einer der weltweit führenden Experten auf dem Gebiet des biologischen und nachhaltigen Landbaus. So rettete er die afrikanische Maniokwurzel, indem er Schlupfwespen aus Südafrika ansiedelte und damit rund 20 Millionen Afrikaner vor dem Hungertod rettete.