9/11: Blutige Rache

Fünf Tage später war er ausgerufen, der Krieg gegen den Terror: "Dieser Kreuzzug, dieser Krieg gegen den Terror wird eine Weile dauern", kündigte Bush an. Der Krieg hat Bushs politische Laufbahn überlebt. Er dauert bis heute - ohne realistische Aussicht auf ein baldiges Ende. Es sollte ein Krieg werden, der die USA an den Rand des Ruins bringt. Und vor allem einer, der dem Image der USA beträchtlichen Schaden zufügt.



Am 7. Oktober 2001 begann der Krieg gegen den Terror mit dem Angriff auf Afghanistan. Und das unter dem Eindruck der Ereignisse von New York, Washington und Pennsylvania mit einem Mandat der UNO sowie beträchtlicher internationaler Unterstützung. Der UN-Sicherheitsrat hatte den Terroranschlag bereits am 12. September als "bewaffneten Angriff" eingestuft und den USA das Recht auf Selbstverteidigung eingeräumt. Die NATO hatte erstmals in ihrer Geschichte den Bündnisfall ausgerufen.



Was folgte, war die Operation Enduring Freedom. Der ferngesteuerte Krieg mit Marschflugkörpern, Drohnen, Jets und der aufgerüsteten Nordallianz gegen Taliban und El Kaida. Und scheinbar ein rascher Sieg. Heute ist Afghanistan der längste Kriegseinsatz der USA in der Geschichte - täglich fallen Soldaten. Nach zehn Jahren und Milliarden Dollar an Militärausgaben und Aufbauhilfe sind die internationalen Truppen weiter denn je von einem Sieg entfernt. Sie haben es kaum geschafft, sich in den Stammesstrukturen des Landes zurecht- und vor allem darin einen respektierten Platz zu finden. Das ursprüngliche Ziel, Afghanistan in eine Demokratie westlichen Zuschnitts zu verwandeln, ist außer Reichweite. Der für 2014 festgelegte Abzug aller US-Kampftruppen wirkt so wie ein Eingeständnis des Scheiterns.



George Bush war sich des Sieges in Afghanistan aber sehr sicher, als er am 29. Jänner 2002 von der "Achse des Bösen" sprach - und Nordkorea, den Iran und vor allem den Irak meinte. Der Großteil Afghanistans war erobert. Die NATO-Truppe ISAF kontrollierte Kabul. Die Provinzen des Landes wurden als militärisch irrelevant bewertet - ein fataler Fehler.



Bushs weiterreichende Auffassung von Selbstverteidigung erhielt nicht die Rückendeckung der UNO. Da halfen auch alle Versuche der USA nicht, der Weltgemeinschaft weiszumachen, dass Saddam Hussein an Massenvernichtungswaffen bastle, Kontakte zur El Kaida pflege und an den Anschlägen des 11. September beteiligt gewesen sei.