Zwischenzeitlich im Koma: Gleichaltrige prügelten Schülerin fast tot

Ein brutaler Angriff auf eine Schülerin in Montpellier hat Frankreich erschüttert. Bildungsministerin Nicole Belloubet sagte am Donnerstag im Sender BFMTV: "Es gibt keine Worte, um den Schock zu beschreiben, den wir alle verspürt haben." Die 13- oder 14-jährige Schülerin, die am Dienstag mit Schlägen lebensgefährlich verletzt wurde, habe unglaubliche Gewalt erlebt. "Das ist absolut nicht zu entschuldigen und abscheulich."