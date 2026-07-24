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Deutschland

So viel wie noch nie: Zweimal 50 Millionen Euro im Lotto-Jackpot

Seit mehr als drei Monaten wurde der Lotto-Jackpot bei unseren Nachbarn nicht mehr geknackt.
24.07.2026, 10:53

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Lottobälle auf grünem Hintergrund.

Noch nie in der deutschen Lottogeschichte ist so viel Geld im Lotto-Jackpot gewesen wie nun. Der Grund: Seit mehr als drei Monaten wurde er nicht mehr geknackt. 

„Der Lotto-Jackpot steht jetzt insgesamt bei 101 Millionen Euro, aufgrund der Deckelung werden aber nur maximal 50 Millionen Euro für sechs richtige Kreuze plus Superzahl ausgeschüttet“, sagte der Leiter der Ziehungskoordination von Saartoto, Jan Riedesel, den Sendern Radio Regenbogen und RPR1.

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Wenn der Jackpot bei der nächsten Ziehung am Samstag geknackt würde, lägen am Mittwoch darauf gleich noch einmal 50 Millionen im Pott. Um einen Jackpot zu knacken, muss ein Tipper die richtigen sechs Zahlen aus 49 plus die richtige Superzahl haben. Den bisher höchsten Jackpot habe es Anfang 2024 mit 48,3 Millionen Euro gegeben, sagte Riedesel. „Auf diese 50 Millionen Euro sind wir noch nie gekommen und jetzt haben wir seit 18 Ziehungen 50 Millionen.“

Hinzu komme der Überlauf. „Wir wären froh, wenn wir den Jackpot jetzt mal ausschütten können, weil wir freuen uns ja für jeden, der gewinnt“, sagte er. Die jetzige hohe Summe sei einmalig in der deutschen Lottogeschichte - seit über 70 Jahren also. „Das gab's noch nie, dass so viel im Lotto-Jackpot ist“, sagte Riedesel.

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Agenturen, msim  | 

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