Zur "Earth Hour" gingen die Lichter aus

Das Opernhaus in Sydney sowie die Hafenbrücke der australischen Metropole zählten zu den ersten Bauwerken, an denen die Lichter ausgingen. In Hongkong erloschen die Lichter am Victoria Harbour, in Singapur war die gesamte Skyline verdunkelt. Auch am Pariser Eiffelturm, am Petersdom in Rom, an der Akropolis in Athen und dem Kreml in Moskau gingen die Lichter aus. In Berlin wurde das Brandenburger Tor verdunkelt. Stattdessen leuchtete eine Installation aus kleinen Solarlampen vor dem Bauwerk, welche die fünf Kontinente darstellten.