Zugunglück in Indien: Mindestens 50 Todesopfer

Bei einem schweren Zugsunglück in Indien sind laut Medienberichten Dutzende Menschen gestorben. Das Unglück geschah am Freitag in der Nähe der Stadt Amritsar im Bundesstaat Punjab im äußersten Norden Indiens.

Mehr als 50 Menschen wurden nach Polizeiangaben getötet. Der Zug sei in eine Menschenmenge gefahren, die Bildnisse des Dämonenkönigs Ravana verbrannte.