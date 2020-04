Zu laut unter dem Balkon: Russe erschießt fünf junge Menschen

In Russland hat ein Mann nach einem Streit fünf Menschen mit einem Jagdgewehr erschossen. Der mutmaßliche Täter sei am späten Samstagabend vom Balkon aus mit mehreren jungen Menschen in Streit geraten, teilte das staatliche Ermittlungskomitee am Sonntag mit.

Sie sollen sich laut unter dem Fenster seiner Wohnung im Ort Elatma südöstlich von Moskau unterhalten haben. Als der Streit eskalierte, sei der Mann nach ersten Erkenntnissen mit seinem Jagdgewehr zum Hauseingang gelaufen und habe auf eine Frau sowie deren vier junge Begleiter geschossen. Die Opfer seien noch am Tatort gestorben.