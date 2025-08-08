Nach Morddrohungen: Zoo-Direktor rechnet mit weiterer Tötung von Tieren

Der Direktor des Nürnberger Tiergartens, Dag Encke, hat die Tötung von Pavianen aus Platzgründen verteidigt - und rechnet damit, dass weitere Tötungen auch anderer Tiere folgen werden. Nach Tötung von Pavianen: Folgen jetzt Lemuren und Gorillas? Auch bei den Kronenmakis, den Lemuren und den Gorillas könnte es demnächst eng werden, wie Encke der Nürnberger Zeitung und den Nürnberger Nachrichten sagte.

Zoo-Direktor: Tötung von Tieren sei absehbar gewesen Zugleich betonte er: Einen Gorilla zu töten, daran habe man noch nicht einmal ernsthaft gedacht. „Wir würden das emotional nicht schaffen - auch wenn das unprofessionell und inkonsequent ist.“ Die Entscheidung, zwölf Paviane aus Platzgründen zu töten, verteidigte der Biologe dagegen. Es sei immer klar gewesen, dass es auf die Tötung hinauslaufe, sagte Encke den Zeitungen. Als Gründe führte er die Reproduktionsraten, die rechtlichen und ethischen Grenzen der Geburtenkontrolle und die geringe Anzahl an Abnehmern für die Tiere an. Auswilderung sei zudem nie eine echte Option gewesen. Das Gehege der Paviane war laut dem Tiergarten seit langem überfüllt und eine tierschutzkonforme Haltung nicht mehr möglich. Eine Abgabe der überzähligen Tiere sei nicht möglich gewesen, auch Verhütungsmaßnahmen bei den Weibchen hätten in der Vergangenheit nicht den gewünschten Erfolg gebracht, hieß es.