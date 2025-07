Paviane in Nürnberger Zoo getötet: Laut Tiergarten Schönbrunn "alternativlos"

Der Nürnberger Zoo in Bayern hat zwölf gesunde Guinea-Paviane getötet. Der Grund: Platzmangel im Gehege, wie am Dienstagnachmittag mitgeteilt wurde.

Das Nürnberger Pavian-Gehege sei seit geraumer Zeit überbelegt gewesen, zuletzt lebten dort mehr als 40 Tiere, ausgelegt war es für 25 erwachsene Affen (plus Jungtiere). Dadurch sei es zu Konflikten unter den Primaten gekommen, bei denen sich die Tiere auch verletzten, so die Erklärung des Zoos. Es sei nicht möglich gewesen, überzählige Tiere an andere Einrichtungen abzugeben. Auch der Versuch eines implantierten Verhütungsmittels bei den Weibchen habe nicht funktioniert.

Eine Auswilderung oder ein Ausbau des Geheges seien ebenso wenig in Frage gekommen.