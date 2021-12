Zoo in Frankreich nach Ausbruch von Wolfsrudel geschlossen

Wegen eines aus ihrem Gehege ausgebrochenen Wolfsrudels ist ein Zoo in Südfrankreich vorübergehend geschlossen worden. Wie die Behörden der Region Tarn an Heiligabend mitteilten, waren die neun Wölfe bereits am vergangenen Wochenende aus ihrem Gehege entkommen. Der Vorfall ereignete sich demnach während der Öffnungszeiten des Zoo-des Trois-vallées in Montredon-Labessonnié. Vier der Wölfe wurden demnach von Zoo-Mitarbeitern erschossen, die fünf anderen betäubt.

Während des Vorfalls hätten sich "nicht viele Menschen" im Zoo aufgehalten, sagte der örtliche Behördenvetreter Fabien Chollet der Nachrichtenagentur AFP. "Für die Öffentlichkeit bestand zu keinem Zeitpunkt eine unmittelbare Gefahr". Aufgrund des "Sicherheitsproblems" sei der Zoo jedoch vorübergehend geschlossen worden.