Zehn große und kleine Dinge, die die Welt 2018 besser gemacht haben

Der Amazonas in Europa

Beim World Wide Fund For Nature ( WWF) hat man 2018 einen Umweltschutz-Erfolg in Österreich gefeiert. "Im September nominierte die Steiermark wertvolle Auen der Grenzmur zwischen Spielfeld und Bad Radkersburg für die Aufnahme in das weltweite Netzwerk der Biosphärenparke", sagt Pressesprecherin Claudia Mohl.

„Die österreichische Murregion fügt sich somit als letzter Puzzleteil in ein internationales Vorzeigeprojekt ein, in dem Naturschutz und sanfter Tourismus Hand in Hand gehen sollen."

Das länderübergreifende Projekt an Mur, Drau und Donau wachse auf Initiative des WWF seit 15 Jahren: "Am so genannten ' Amazonas Europas' soll das größte Flussschutzgebiet des Kontinents und weltweit erste Biosphärenpark realisiert werden. Mit der Initiative der Steiermark ist dieses Ziel nun in greifbare Nähe gerückt."