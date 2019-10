Zahlreiche Verletzte nach Lkw-Unfall in Deutschland

Bei einem Zwischenfall mit einem Lkw im hessischen Limburg sind am Montag 17 Menschen verletzt worden. Eine Person sei "sehr schwer verletzt und in kritischem Zustand", sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes ( LKA). Ein Mann war mit einem Lkw in der Innenstadt an einer Ampel auf mehrere stehende Fahrzeuge aufgefahren und hatte diese zusammengeschoben, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw-Fahrer wurde festgenommen, auch er wurde laut Polizei verletzt.

Der Lastwagen war zuvor gestohlen worden. Das steht laut Polizei aufgrund der Ermittlungen fest. Der Diebstahl sei in unmittelbarer Nähe des Schauplatzes geschehen.

Polizei warnt vor Spekulationen

Die Hintergründe des Vorfalls gegenüber dem Landgericht waren zunächst noch völlig unklar. Die Polizei ermittelte in alle Richtungen und warnte vor Spekulationen.

Zur Frage von Medienvertretern, ob es sich um einen terroristischen Anschlag handeln könnte, sagte der LKA-Sprecher: "Wenn solche Ereignisse passieren, dann ist es Aufgabe der Polizei, natürlich in sämtliche Richtungen alle Möglichkeiten im Blick zu haben. Genau das machen wir. Und wir schließen momentan überhaupt nichts aus."