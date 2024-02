Australischer Journalist von Pekinger Gericht zum Tode verurteilt

Ein Gericht in Peking hat am Montag den australischen Journalisten Yang Hengjun zum Tode verurteilt und das Urteil zur Bewährung ausgesetzt. Yangs Familie sei schockiert und am Boden zerstört von dieser Nachricht, sagte ein Sprecher der Familie in Sydney. Yangs Familie sei das Urteil von dem Gericht mitgeteilt worden. Die australische Regierung reagierte entsetzt.