Yale-Professor empfahl Epstein "gutaussehende blonde Studentin"

Einem Informatikprofessor der Yale University ist eine im Oktober 2011 an Jeffrey Epstein gesendete E-Mail nun zum Verhängnis geworden. Die umstrittene E-Mail aus 2011 fällt in den Zeitraum, nachdem sich Epstein damals teilweise schuldig bekannte.

"Zierliche, hübsche Blondine" Darin schreibt David Gelernter, dass er eine "Redakteurin" für eine Stelle im Auge habe. Dabei soll es sich um eine Studentin aus dem letzten Studienjahr der Yale University handeln, die er als "sehr zierliche, hübsche Blondine" beschrieb. Wie AP berichtet, belegen diese, dass sich Gelernter und Jeffrey Epstein unter anderem über die Themen Kunst und Wirtschaft austauschten. Die Yale-Universität gab nun bekannt, dass Gelernter bis auf Weiteres keine Lehrveranstaltungen an der Fakultät abhalten wird, ehe die internen Untersuchungen seines Verhaltens abgeschlossen seien. Epstein entging 2008 einem Bundesverfahren wegen sexueller Ausbeutung Minderjähriger, indem er eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft einging und eine milde Haftstrafe bekam.

"Von Mädchen besessen" Der Informatikprofessor verteidigt nun seine damalige Empfehlung an Epstein. In einem Schreiben an Jeffrey Brock, den Dekan der Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Angewandte Wissenschaften, erklärte Gelernter, Epstein sei "von Mädchen besessen", wie "jeder andere unverheiratete Milliardär in Manhattan, wie jeder andere heterosexuelle Mann". Außerdem merkte er an, dass er "die Gewohnheiten des potenziellen Chefs im Hinterkopf behalten" habe. Er habe die Studentin in keiner Weise entehrt, sie sei intelligent, charmant und wunderschön. "Hätte ich diese Information verschweigen sollen? Niemals!", schrieb David Gelernter an den Dekan. Er sei sehr froh, damals diese Nachricht an Epstein geschickt zu haben.