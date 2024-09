Brände in Brasilien greifen auf unberührten Regenwald über

"Gezielt in Brand gesetzt"

53 Prozent der im August in der Region registrierten Brände konzentrierten sich in sogenanntem Primärwald, teilte die Umweltschutzorganisation WWF am Samstag mit. Nur 13 Prozent der Brände traten in kürzlich abgeholzten Gebieten auf. "Es wird gezielt bisher unberührter Regenwald in Brand gesetzt", sagte der Lateinamerikaexperte des WWF, Roberto Maldonado.