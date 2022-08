Wundersame Rettung im Atlantik: "Weiß nicht, wie ich überlebt habe"

Nach der Rettung habe er umgehend mit seiner Ehefrau am Telefon gesprochen - sozusagen: "Ich konnte nicht sprechen, wir konnten beide nur weinen. Es war ein unglaubliches Gefühl." Nun wolle er sein Leben "nicht mehr riskieren" und seiner Familie mehr Zeit widmen. Er werde nicht mehr an gefährlichen Einhandregatten auf den Ozeanen teilnehmen und künftig allenfalls im Mittelmeer segeln. Am Freitag wollte er zurück zu seiner Familie in Marseille fliegen.