Workaholic Charles wacht mit Notizzettel auf der Stirn auf

Er sei ein Workaholic und schlafe deshalb manchmal um Mitternacht an seinem Schreibtisch ein. Dann wache er „mit einem Notizzettel auf der Stirn wieder auf“.

In seinem ersten persönlichen Interview seit 1994, damals hatte er zugegeben, seiner Frau Diana untreu gewesen zu sein, erklärt Charles in einer BBC-Dokumentation „Prince, Son and Heir“ erstmals wie er seine Rolle als Souverän anlegen würde. Queen Elizabeth II. ist jetzt 92 Jahre alt. Ihr Erbe und Thronfolger wird am Mittwoch, dem 14. November, 70 Jahre alt.

"So dumm bin ich nicht"

Ob er sich als König ähnlich stark politisch engagieren würde, wie als Kronprinz? „Ich mich als König einmischen? So dumm bin ich nicht.“