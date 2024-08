Nach Angriffen auf Kinder: Warnung vor "Problemwolf“ auch in den Niederlanden

von Florian Mühleder

Sogar in den dicht besiedelten Niederlanden, in der Provinz Utrecht, treibt ein Wolf sein Unwesen:

Im Nationalpark Utrechtse Heuvelrug fiel das Tier am Mittwoch ein Kind an und stieß es um. Bereits vor zehn Tagen war ein Kind von einem Tier gebissen worden. Nach der DNA-Auswertung stellte es sich als Wolf heraus. Anfang Juli soll schon ein Pudel vom selben Tier gerissen worden sein. Nun wird davor gewarnt, mit Kindern das betroffene Gebiet, in dem der Wolf, welcher laut Experten ein „atypisches“ und „beunruhigendes“ Verhalten zeige, zu betreten. Alle Besucher wurden zur Vorsicht aufgerufen.