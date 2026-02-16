Leverkusen

Wolf läuft durch Fußgängerzone: Faschingsumzug gestoppt

Am Samstag ist ein der Leverkusener Innenstadt ein Wolf gesichtet worden. Videos von der Begegnung sorgen in den sozialen Medien für Aufsehen.
16.02.2026, 11:34

Wolf läuft tagsüber allein über eine leere Straße in einer Stadt.

Wegen einer mutmaßlichen Wolfsichtung hat am Samstag gegen 13:30 Uhr ein Karnevalszug im deutschen Leverkusen aus Sicherheitsgründen kurzzeitig anhalten müssen. Gegen Mittag seien die ersten Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern über einen Wolf im Stadtgebiet eingegangen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Hinweise erreichten auch den Leiter des Karnevalszugs, der den Zug daraufhin unterbrach.

Videos zeigen: Wolf war nicht menschenscheu

Polizisten, die den Karnevalszug absicherten, gingen auf die Suche nach dem Tier. "Er war nicht sehr menschenscheu, wir haben ihn gesucht und gefunden", so der Polizeisprecher. Das Tier sei weitergelaufen und nach etwa einer Stunde gegen 14 Uhr letztmalig gesehen worden. 

Der Karnevalszug habe nur kurz angehalten. In sozialen Medien sind unterschiedliche Videos von dem Tier zu sehen. Darauf ist zu sehen, wie es unbeirrt nahe an Passanten vorbeiläuft. Die Polizei ging davon aus, dass es tatsächlich ein Wolf war. 

Die Polizei habe sich erkundigt, was zu tun sei und beim zuständigen Jäger und beim Veterinäramt angerufen. "Es wurde uns gesagt, von dem Wolf gehe keinerlei Gefahr aus." Wölfe seien für Menschen grundsätzlich ungefährlich, außer wenn sie krank seien oder dergleichen. Das sei nicht der Fall gewesen.

Wolf rannte durch Fußgängerzone

Augenzeugen berichteten, der Wolf sei nur einen Meter am Karnevalsumzug vorbeigelaufen. Rund 38.000 Menschen sollen daran teilgenommen haben. Der Wolf sei dann durch eine Lücke von Gittern gesprungen und in das Zentrum von Leverkusen-Schlebusch gelaufen, berichtete ein Mann: "Er rannte mit hoher Geschwindigkeit durch die Fußgängerzone. Die Polizei hinterher." 

Die Feuerwehr habe sich mit Schlingen in Position gebracht, um das Tier einzufangen. Der Wolf sei dann aber verschwunden.

