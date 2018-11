"Wir wollen keine Belastung sein": Die Migranten und Tijuana

Der Grenzübergang San Ysidro ist nach Angaben der US-Behörde General Services Administration der meistfrequentierte der westlichen Hemisphäre. Durchschnittlich 70.000 Menschen reisen demnach dort pro Tag in Fahrzeugen in die USA ein. Weitere 20.000 nutzen die Fußgängerbrücke. Der Großteil arbeitet auf der US-Seite und kehrt am Abend zurück nach Mexiko.

Und mit manchen Pendlern schwappt auch ein Problem nach Tijuana, das die angespannte Stimmung weiter anheizt: "Es scheint so, als sei Trump im Moment auch in Mexiko präsent", sagt Padre Pat Murphy mit Blick auf die Rhetorik des US-Präsidenten. Der gebürtige US-Amerikaner leitet die Einwanderer-Herberge Casa del Migrante, die in Tijuana bereits seit 31 Jahren besteht. In den sozialen Netzwerken gebe es ein neues Maß an Fremdenfeindlichkeit, erklärt der Geistliche. Das habe es zuvor nicht gegeben.

Die Regierung der Stadt und des Teilstaats Baja California habe zu langsam reagiert als klar war, dass Tausende Menschen aus Mittelamerika auf dem Weg waren, so der Padre. Er hofft, dass sich die angespannte Stimmung wieder legt. " Tijuana war immer eine Stadt der Migranten und wird es immer sein." Noch vor 25 Jahren sei Tijuana ein Städtchen gewesen, so Murphy. Heute sei es eine Großstadt mit vielen Möglichkeiten. "Und wer hat das mit aufgebaut? Die Migranten."