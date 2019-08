Wie Kim Jong-un vom Luxusbengel zum bestialischen Diktator wurde

Zurück in Nordkorea besuchte Kim Jong-un die Militärakademie, und erst im September 2010 erfuhren die Untertanen überhaupt von seiner Existenz. Auf dem ersten offiziellen Foto wurde er gleich als ein Abbild seines Vaters gefeiert.

Im Dezember 2011 übernahm der damals 27 Jahre alte Kim nach seinem Großvater und nach seinem Vater die einzige kommunistische Erbherrschaft. Und schnell entpuppte sich der 1,60 Meter kleine Mann als der machthungrigste aller Kims. Onkel und Halbbruder wurden ermordet, sein „weibischer“ Bruder hält sich komplett aus der Öffentlichkeit fern.

Anna Fifield hat mit Onkel und Tante, dem Sushi-Koch der Familie und vielen Überläufern gesprochen, und sie war ein dutzend Mal in Nordkorea. Kim habe keinerlei Hemmungen, seine Untertanen hungern zu lassen, zu foltern, zu töten, Angst zu verbreiten. Kim nehme sich, was er will, angeblich auch jede Frau.