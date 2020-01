Wie die uneheliche Königstochter ihre Bankverbindungen verlor

Doch darum war es der 51-jährigen Künstlerin Delphine Boël gar nicht so sehr gegangen. Die Folgen ihrer Situation seien „untragbar“, jetzt treffe es sogar ihre Kinder, klagte sie im Oktober in der Welt. Sie wollte ein Sparkonto für ihren elfjährigen Sohn eröffnen. Aber: „Risiko-Level hoch, stand im Bankdossier meines Elfjährigen!“

Vor sieben Jahren habe die Royal Bank of Scotland ihr Konto und das ihrer Mutter „fristlos und ohne Erklärung nach über 20 Jahren“ gekündigt. Denn Boël war ohne ihr Wissen bereits 2002 als „dirty PEP“ (politisch exponierte Person) auf einer Reputationsliste der Datenbank World Check gelandet, mit der man auch Touristen fangen will. „Die bezieht ihre Informationen über Personen auch aus Medienberichten und Wikipedia-Einträgen. Als ,angeblich uneheliche’ Tochter von ,König Albert II.’ bin ich in den Risikofilter gerutscht.“

World Check habe angeboten, sie von der Liste zu streichen, wenn sie versichere, dass Verbindungen zu Albert II. nur Gerüchte seien. Boël: „Ich weigere mich, eine solche Lüge zu unterschreiben.“