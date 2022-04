Whatsapp kämpfte am Donnerstagabend mit Ausfällen

Der Chatdienst Whatsapp hat am Donnerstagabend gröbere Probleme bei den Nutzern verursacht. Gegen 23.00 Uhr meldeten zahlreiche Nutzer Probleme mit dem Senden und Empfangen von Nachrichten. Konkret meldeten sie sich in anderen digitalen Plattformen zu Wort. #whatsappdown war etwa ein Hashtag, in dem Nutzer einander von ihren Problemen berichteten.

Whatsapp gehört zum Meta-Konzern von Mark Zuckerberg. Der hat sein Imperium mit Facebook gegründet und Instagram sowie Whatsapp aufgekauft.

Das Internet amüsiert sich

Es wäre jedenfalls nicht das Internet, wenn es nicht auch zahlreiche ironische Witze zu dem Problem und dem Umgang der Betroffenen damit gegeben hätte. Im Folgenden ein Auszug aus Tweets zu dem Thema: