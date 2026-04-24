Bei Müllsammelaktion: Menschlicher Schädel in Sackerl gefunden

Der bei einer Müllsammelaktion in einem Waldstück in Wenden im Kreis Olpe in Deutschland gefundene menschliche Schädel gehört zu einer im November getöteten 32-Jährigen. Das habe ein DNA-Gutachten der Universitätsklinik in Bonn ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der stark verweste Schädel war am 11. April entdeckt worden. Teilnehmer der Sammelaktion hatten das Leichenteil in einem Sackerl an einer Böschung entdeckt und die Polizei gerufen.

Abgetrennte Hände im November gefunden

Der Verwesungsprozess war bereits stark fortgeschritten. Auf der Autobahn 45 unweit des Fundortes im Kreis Olpe waren Mitte November 2025 abgetrennte Frauenhände gefunden worden. Ermittler ordneten die Fingerabdrücke damals der 32-Jährigen aus Eritrea zu.