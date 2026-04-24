Bei Müllsammelaktion: Menschlicher Schädel in Sackerl gefunden
Der bei einer Müllsammelaktion in einem Waldstück in Wenden im Kreis Olpe in Deutschland gefundene menschliche Schädel gehört zu einer im November getöteten 32-Jährigen. Das habe ein DNA-Gutachten der Universitätsklinik in Bonn ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der stark verweste Schädel war am 11. April entdeckt worden. Teilnehmer der Sammelaktion hatten das Leichenteil in einem Sackerl an einer Böschung entdeckt und die Polizei gerufen.
Abgetrennte Hände im November gefunden
Der Verwesungsprozess war bereits stark fortgeschritten. Auf der Autobahn 45 unweit des Fundortes im Kreis Olpe waren Mitte November 2025 abgetrennte Frauenhände gefunden worden. Ermittler ordneten die Fingerabdrücke damals der 32-Jährigen aus Eritrea zu.
Sie hatte zuletzt in einem Flüchtlingsheim in Bonn gelebt. Ihr drei Monate altes Baby war unverletzt vor einem Kloster im hessischen Waldsolms gefunden worden. Die Leiche der Frau war dann Anfang Dezember in einem Wald in Monreal (Rheinland-Pfalz) entdeckt worden. An dem Leichnam fehlten die Hände und der Kopf. Wo und wie die Frau getötet wurde, blieb bisher weiter ungeklärt.
Tatverdächtig ist der 41 Jahre alte Lebensgefährte des Opfers. Er sitzt seit gut zwei Monaten wegen des Verdachts auf Totschlag in Deutschland in Untersuchungshaft, nachdem er aus Äthiopien ausgeliefert worden war. Zu den Vorwürfen habe sich der Mann auch weiterhin nicht geäußert, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen:
- Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555
- Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at
- Frauenhaus-Notruf: unter 057722
- Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217
- Polizei-Notruf: 133
Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
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