Nach Fund von Frauenhänden auf A45 in Deutschland: Weibliche Leiche entdeckt

Nach dem Fund von zwei Händen auf der A45 bei Olpe (Nordrhein-Westfalen) hat die Polizei in Rheinland-Pfalz laut dpa eine weibliche Leiche entdeckt, die zu den abgetrennten Körperteilen gehören könnte.

Die abgetrennten Frauenhände waren vor zwei Wochen auf der A45 gefunden und durch Fingerabdrücke einer 32-jährigen Frau zugeordnet worden.