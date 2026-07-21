Größter Weißer Hai ist zurück: „Contender“ schwimmt Richtung Urlaubsküste
Zusammenfassung
- Der Weiße Hai „Contender“, der größte markierte männliche Weiße Hai im westlichen Nordatlantik, hat Mitte Juli nach monatelanger Funkstille wieder ein schwaches Signal gesendet.
- Forscher vermuten, dass der mehr als vier Meter lange und rund 770 Kilogramm schwere Hai seiner saisonalen Wanderung nach Norden Richtung Cape Cod oder kanadische Atlantikküste folgt.
- Experten sehen keinen Grund zur Sorge, da Weiße Haie seit Jahrzehnten entlang der US-Ostküste ziehen und moderne Sender ihre Wanderungen heute besser nachvollziehbar machen.
Seit April haben Wissenschaftler auf ein Lebenszeichen von „Contender“ gewartet, nun hat sich der maritime Koloss mit Schwanzflosse zurückgemeldet. Mitte Juli sendete der Peilsender des als „Contender“ bezeichneten Weißen Hais erstmals seit längerer Zeit wieder ein schwaches Signal. Eine genaue Position ließ sich daraus zwar nicht ableiten, doch Forscher gehen davon aus, dass der Hai in Richtung der US-Ostküste schwimmt.
Bei „Contender“ handelt es sich um den größten männlichen Weißen Hai, der im westlichen Nordatlantik bislang mit einem Peilsender markiert wurde. Das auf etwa 30 Jahre geschätzte Tier ist mehr als vier Meter lang und wiegt rund 770 Kilogramm.
Saisonale Wanderung nach Norden
Forscher der gemeinnützigen Organisation Ocearch hatten den Weißen Hai im Januar 2025 vor der Küste des US-Bundesstaates Georgia mit einem Peilsender ausgestattet. Die bisher letzte gesicherte Ortung erfolgte im April vor der Lagune Pamlico Sound in North Carolina. Nach Einschätzung der Experten dürfte sich „Contender“ nun auf dem Weg nach Cape Cod im Bundesstaat Massachusetts oder weiter zur kanadischen Atlantikküste befinden.
Ein Sprecher von Ocearch erklärte gegenüber der griechischen Zeitung Newsbomb, dass Weiße Haie im westlichen Nordatlantik üblicherweise im Sommer und Frühherbst nach Norden wandern. Dort suchen sie vor Cape Cod oder im Atlantik vor Kanada nach Nahrung. „Diese beiden Gebiete bieten angenehme Wassertemperaturen und reichlich Nahrung, besonders Robben und große Fischarten“, so der Sprecher.
Cape Cod gehört zu den beliebtesten Sommerreisezielen an der amerikanischen Ostküste und ist zugleich ein bekanntes Jagdgebiet für Weiße Haie, die dort Robben fangen.
Schwaches Signal
Am 10. Juli empfingen die Forscher ein sogenanntes „Z-Ping“. Dieses Signal entsteht, wenn die Rückenflosse des Hais kurz die Wasseroberfläche durchbricht. Da der Kontakt nur sehr kurz ist, lässt sich der genaue Aufenthaltsort des Tieres daraus jedoch nicht bestimmen.
Für eine präzise Ortung sind mindestens drei Signale des Senders während eines einzigen Satellitendurchlaufs erforderlich. Wird wie zuletzt nur ein einzelnes Signal empfangen, deutet das lediglich darauf hin, dass der an der Flosse angebrachte Sender kurzzeitig die Wasseroberfläche durchbrochen hat.
Kein Grund zur Sorge
Nach Einschätzung von Experten besteht jedoch kein Anlass zur Sorge. Die Tiere ziehen seit vielen Jahrzehnten entlang der Ostküste. Nun könne man ihre Wanderungen dank moderner Technik genau verfolgen. Die Meeresgebiete rund um Cape Hatteras und die Outer Banks zählen zu den artenreichsten Regionen des Atlantiks und ziehen Weiße Haie deshalb regelmäßig an.
„Jedes Signal von Contender gibt uns einen Einblick in das Leben eines ausgewachsenen männlichen Weißen Hais – wie er sich bewegt, frisst und zur Erholung der Population beiträgt“, erklärte Ocearch-Gründer und Expeditionsleiter Chris Fischer.
Die Organisation Ocearch verfolgt weltweit hauptsächlich Haie, aber auch andere Meeresbewohner wie Meeresschildkröten, Robben, Delfine und Alligatoren, um deren Bewegungen in den Gewässern zu erforschen. Über den Ocearch Shark Tracker lassen sich die bisherigen Ortungen von „Contender“ auf einer Karte nachvollziehen.
Auch die Atlantic White Shark Conservancy bietet mit ihrer App „Sharktivity“ Echtzeitinformationen zu bestätigten Hai-Sichtungen und Ortungen an. Die Organisation weist jedoch darauf hin, dass auch diese Anwendung keinen lückenlosen Schutz gewährleisten kann.
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