Größter Weißer Hai ist zurück: „Contender“ schwimmt Richtung Urlaubsküste

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Seit April haben Wissenschaftler auf ein Lebenszeichen von „Contender“ gewartet, nun hat sich der maritime Koloss mit Schwanzflosse zurückgemeldet. Mitte Juli sendete der Peilsender des als „Contender“ bezeichneten Weißen Hais erstmals seit längerer Zeit wieder ein schwaches Signal. Eine genaue Position ließ sich daraus zwar nicht ableiten, doch Forscher gehen davon aus, dass der Hai in Richtung der US-Ostküste schwimmt. Bei „Contender“ handelt es sich um den größten männlichen Weißen Hai, der im westlichen Nordatlantik bislang mit einem Peilsender markiert wurde. Das auf etwa 30 Jahre geschätzte Tier ist mehr als vier Meter lang und wiegt rund 770 Kilogramm.

Saisonale Wanderung nach Norden Forscher der gemeinnützigen Organisation Ocearch hatten den Weißen Hai im Januar 2025 vor der Küste des US-Bundesstaates Georgia mit einem Peilsender ausgestattet. Die bisher letzte gesicherte Ortung erfolgte im April vor der Lagune Pamlico Sound in North Carolina. Nach Einschätzung der Experten dürfte sich „Contender“ nun auf dem Weg nach Cape Cod im Bundesstaat Massachusetts oder weiter zur kanadischen Atlantikküste befinden. Ein Sprecher von Ocearch erklärte gegenüber der griechischen Zeitung Newsbomb, dass Weiße Haie im westlichen Nordatlantik üblicherweise im Sommer und Frühherbst nach Norden wandern. Dort suchen sie vor Cape Cod oder im Atlantik vor Kanada nach Nahrung. „Diese beiden Gebiete bieten angenehme Wassertemperaturen und reichlich Nahrung, besonders Robben und große Fischarten“, so der Sprecher. Cape Cod gehört zu den beliebtesten Sommerreisezielen an der amerikanischen Ostküste und ist zugleich ein bekanntes Jagdgebiet für Weiße Haie, die dort Robben fangen.

Schwaches Signal Am 10. Juli empfingen die Forscher ein sogenanntes „Z-Ping“. Dieses Signal entsteht, wenn die Rückenflosse des Hais kurz die Wasseroberfläche durchbricht. Da der Kontakt nur sehr kurz ist, lässt sich der genaue Aufenthaltsort des Tieres daraus jedoch nicht bestimmen. Für eine präzise Ortung sind mindestens drei Signale des Senders während eines einzigen Satellitendurchlaufs erforderlich. Wird wie zuletzt nur ein einzelnes Signal empfangen, deutet das lediglich darauf hin, dass der an der Flosse angebrachte Sender kurzzeitig die Wasseroberfläche durchbrochen hat. Kein Grund zur Sorge Nach Einschätzung von Experten besteht jedoch kein Anlass zur Sorge. Die Tiere ziehen seit vielen Jahrzehnten entlang der Ostküste. Nun könne man ihre Wanderungen dank moderner Technik genau verfolgen. Die Meeresgebiete rund um Cape Hatteras und die Outer Banks zählen zu den artenreichsten Regionen des Atlantiks und ziehen Weiße Haie deshalb regelmäßig an.