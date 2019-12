Weihnachtssegen: Papst rief zu Schutz von Migranten auf

Der Papst hat am Christtag in seiner Botschaft zum Segen "Urbi et Orbi" zu Frieden im Nahen Osten, in Syrien, in der Ukraine, sowie in Venezuela und in Afrika aufgerufen. Vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom gedachte das Oberhaupt der katholischen Kirche aller leidenden Kinder in Konflikt- und Notstandsgebieten auf dem gesamten Globus und bat um Schutz für Migranten.

Zudem wartne er vor " Finsternis" innerhalb der persönlichen, familiären und sozialen Beziehungen. Es gebe " Finsternis bei den wirtschaftlichen, geopolitischen und ökologischen Konflikten", doch das Licht Christi sei heller.

Eindringlich forderte der Heilige Vater Frieden im Nahen Osten und rief die Gläubigen auf, für ein Ende der Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern zu beten. Er urgierte politische Lösungen, damit das syrische Volk wieder in Frieden in der eigenen Heimat leben könne und bat um Trost für den Libanon, den Irak und den Jemen, der durch eine schwere humanitäre Krise geprüft werde. Auch äußerte Franziskus die Hoffnung, dass die Anstrengungen derer, die sich für Gerechtigkeit und Versöhnung in Südamerika sowie für die Überwindung der verschiedenen Krisen und der vielen Formen der Armut einsetzen, zu Resultaten führen.