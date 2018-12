Weihnachtsbrief von J.F.K. als Antwort auf Trumps Spott für Siebenjährigen

Darin heißt es:

“Liebe Michelle,

ich war froh über deinen Brief, in dem du mich bittest, die Russen davon abzuhalten, den Nordpol zu bombardieren und das Leben des Weihnachtsmanns in Gefahr zu bringen.

Ich teile deine Sorgen über die Tests der Sowjetunion in der Atmosphäre, nicht nur für den Nordpol, sondern für alle Länder der Welt; nicht nur für den Weihnachtsmann, sondern alle Menschen der Welt.

Aber musst du dir keine Sorgen um den Weihnachtsmann machen. Ich habe gestern mit ihm gesprochen, und es geht ihm gut. Er wird auch diese Weihnachten seine Runden drehen.

Liebe Grüße

John Kennedy”