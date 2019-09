Weide mit 350 Schafen unter Wasser: Feuerwehr setzte Rettungsboot ein

Die Feuerwehr in Dortmund hat in einer spektakulären Rettungsaktion mehr als 300 Schafe in Sicherheit gebracht, deren Weide sich in einen See verwandelt hatte. Sogar ein Schlauchboot und Taucher kamen zum Einsatz, wie die Feuerwehr nach dem nächtlichen Kraftakt am Montag mitteilte.

Die rund 350 Schafe drohten angesichts der massiven Regenfälle zu ertrinken. Ihre Weide stand bis zu zwei Meter hoch im Wasser. Die Tiere hatten sich auf einen Hang geflüchtet und waren in höchster Gefahr. Rund 120 Einsatzkräfte rückten an. "Die Rettung von 230 Tieren gestaltete sich besonders herausfordernd, da die Wolle der Schafe mit Wasser vollgesogen war", berichtete die Feuerwehr. "Das Gewicht der Tiere erhöhte sich so deutlich."