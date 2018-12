Drohnen legen Flughafen in London lahm

Vorweihnachtstrubel

Hinweise auf ein rasches Ende des Verkehrschaos mitten in der Vorweihnachtszeit gab es nicht. Im Gegenteil: Reisenden und Abholenden wurde geraten, auch im weiteren Tagesverlauf vorsichtshalber mit der jeweiligen Airline den Flugstatus abzuklären. Das wiederum dürfte viele betreffen: Mit mehr als 45 Millionen beförderten Passagieren im vergangenen Jahr ist Gatwick der siebentgrößte Flughafen in der EU - und im Königreich die Nummer zwei hinter dem europaweiten Spitzenreiter London-Heathrow.

Ende Juli waren in Großbritannien neue Regeln in Kraft getreten, mit denen sich Drohnenbesitzer strafbar machen, sobald sich ihre unbemannten Fluggeräte einem Flughafengelände auf weniger als einen Kilometer nähern. Wird gar ein Flugzeug durch die Drohne gefährdet, riskiert der Besitzer eine Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren.

Alarm auch in Stuttgart

Auch an dem Flughafen in der deutschen Landeshauptstadt Stuttgart gibt es erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Hintergrund ist der Verdacht, dass Personen versucht haben sollen, die Abläufe am Flughafen auszuspionieren, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwochabend sagte. Am Donnerstag hieß es, weiterhin seien Polizisten mit Maschinenpistolen und Schutzwesten in den Terminals postiert und auf Streife.

Der Flugbetrieb des größten Airports in Baden-Württemberg soll durch die Maßnahmen aber nicht beeinträchtigt sein.