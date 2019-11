Wege aus dem Elend: Wie der Verein Concordia in Rumänien hilft

Wenn man Mihai nur ansieht, könnte man es fast vergessen.

Der Fünfjährige kugelt auf dem Sofabett herum, schneidet Grimassen, versteckt sein Gesicht in einem Polster. Bei dem spitzbübischen Blitzen in seinen Augen übersieht man für einen Moment die schiefe Decke und die wackeligen Wände; den Müll vor der Türe. Aus Türen und Sperrholz hat sein Vater Valentin Beterez die Hütte vor Jahren notdürftig zusammengezimmert; Decken aufgehängt, um die Kälte draußen zu halten. Zu viert lebt die Familie hier, in einem einzigen Zimmer. Ohne fließend Wasser, ohne Sanitäranlagen.