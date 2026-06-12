Nach 100 Jahren: Wasserflugzeuge kehren nach Venedig zurück
Zusammenfassung
- Wasserflugzeuge verbinden wieder den Lido von Venedig mit der kroatischen Insel Lošinj, als Teil eines Projekts zur Wiederbelebung historischer Luftfahrtrouten.
- Die neue Verbindung richtet sich vor allem an Luxustouristen und kostet rund 3.000 Euro für zwei Passagiere.
- Weitere Strecken entlang der Adriaküste sind geplant, die Nachfrage übersteigt bereits das Angebot.
Ein Jahrhundert nach dem ersten italienischen Linienflug starten wieder Wasserflugzeuge von der Lagune Venedigs aus. Geplant ist eine neue touristische Verbindung zwischen dem Lido von Venedig und der kroatischen Insel Lošinj. Der erste Flug soll am Samstagnachmittag vom historischen Flughafen Giovanni Nicelli auf dem Lido starten, wie die Tageszeitung La Repubblica berichtet.
Der Flug folgt einer traditionsreichen Route: Bereits 1926 war von Venedig aus die erste italienische Linienverbindung nach Wien eingerichtet worden. Nun soll ein amphibisches Cessna-206-Wasserflugzeug die rund 110 Seemeilen lange Strecke zur Insel in etwa einer Stunde und 15 Minuten zurücklegen.
Projekt zur Wiederbelebung historischer Luftfahrtrouten
An Bord des Fluges sind neben dem Piloten mehrere italienische Unternehmer aus der Lagunenregion. Die Verbindung wird als Teil eines Projekts zur Wiederbelebung historischer Luftfahrtrouten und zur Förderung des gehobenen Tourismus verstanden. Der Flughafen Nicelli, einer der ältesten zivilen Flughäfen Italiens, feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. In den 1920er-Jahren galt er als zentraler Knotenpunkt der frühen italienischen Luftfahrt.
Die neue Verbindung knüpft an die Zeit der Wasserflugzeuge an, als die Adria bereits in den 1920er- und 1930er-Jahren durch entsprechende Fluglinien erschlossen wurde. Historische Vorläufer waren unter anderem die von der Gesellschaft Sisa betriebenen Verbindungen zwischen Venedig und Lošinj.
3.000 Euro für 2 Passagiere
Das Projekt richtet sich vor allem an den Luxustourismus. Für einen Flug werden rund 3.000 Euro für zwei Passagiere veranschlagt. Weitere Strecken entlang der Adriaküste sind bereits in Planung, darunter Verbindungen nach Triest, Pula und Dubrovnik.
Nach Angaben der Betreiber übersteigt die Nachfrage bereits jetzt das Angebot. Der Ausbau der Infrastruktur für Wasserflugzeuge soll die touristische Mobilität im nördlichen Adriaraum weiter stärken.
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