Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Venedig steht nach Einschätzung von Forschern zunehmend unter Druck durch steigende Wasserstände und das Absinken des Bodens. Die Lagunenstadt, die zum UNESCO-Welterbe zählt, liegt nur knapp über dem Meeresspiegel. Besonders gefährdet ist etwa der Markusplatz, einer der tiefstgelegenen Punkte der Stadt. Um Venedig langfristig vor dem steigenden Meeresspiegel zu schützen, könnte im Extremfall sogar eine Verlagerung der Stadt notwendig werden.

Vier Strategien Zu diesem Ergebnis kommt eine internationale Studie, die im Fachjournal Scientific Reports veröffentlicht wurde. Koordiniert wurde die Untersuchung von dem italienischen Klimaforscher Piero Lionello von der Universität Salento. Die Forschenden analysierten vier mögliche Strategien, um die Lagunenstadt angesichts des fortschreitenden Meeresspiegelanstiegs zu sichern: mobile Barrieren, ringförmige Deichsysteme, die vollständige Abtrennung der Lagune vom Meer sowie die Umsiedlung der Stadt. Grundlage der Untersuchung sind Projektionen über einen Zeitraum von bis zu 300 Jahren. Bau zusätzlicher Schutzanlagen könnte notwendig werden Laut Lionello könnte das bestehende Dammschutzsystem MOSE voraussichtlich nur bis zu einem Meeresspiegelanstieg von etwa 1,25 Metern wirksam bleiben - ein Wert, der selbst unter optimistischen Annahmen bis zum Jahr 2300 überschritten werden könnte. Als nächste Stufe sehen die Forscher den Bau zusätzlicher Schutzanlagen wie ringförmiger Deiche vor, die ab einem Anstieg von rund fünf Metern notwendig werden könnten - ein Szenario, das bereits gegen Ende dieses Jahrhunderts eintreten könnte. Die Kosten hierfür werden auf 500 Millionen bis 4,5 Milliarden Euro geschätzt.