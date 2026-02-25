Gefahr durch Boote: Das wurde aus dem beliebten Delfin "Mimmo" in Venedig

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Seit vergangenem Sommer springt er munter durch das Wasser der Lagune von Venedig, manchmal sogar direkt vor dem Markusplatz: Mimmo, der Delfin. Inzwischen ist er zur Attraktion für Einheimische und Touristen in der norditalienischen Stadt geworden. Doch so entzückend die Bilder des Delfins zwischen den für Venedig typischen Gondeln und Wassertaxis auch sind - Experten sorgen sich um Mimmo. Denn der Delfin bewegt sich in einem Hotspot menschlicher Aktivität, was mehrere Risiken für das Tier mitbringt, wie ein Team um Guido Pietroluongo von der Universität Padua im Fachblatt Frontiers in Ethology erklärt. Mimmo habe sich zwar in dem ungewöhnlichen Lebensraum gut eingelebt. Die größte Gefahr für ihn aber seien die Menschen.

Gefahr von Verletzungen durch Bootspropeller Vor allem unvorsichtig gesteuerte Boote, überhöhte Geschwindigkeiten und zu aufdringliche Annäherungen könnten dem Tier schaden, heißt es in dem Fachartikel. Besonders kritisch sehen die Experten seinen wiederholten Aufenthalt im stark befahrenen Becken von San Marco - direkt vor dem Markusplatz, einem der meistbesuchten Orte der Lagunenstadt. Dort drohen Verletzungen durch Propeller oder Stress durch permanente Störungen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/ANDREA PATTARO So entzückend die Bilder des Delfins in Venedig auch sind - Experten sorgen sich um Mimmo.

Das Team beobachtet den allein lebenden Delfin seit seiner ersten Sichtung im Juni vergangenen Jahres systematisch. Über mehrere Monate - bis Dezember - dokumentierten die Forscher seine Bewegungen in der Lagune. Demnach ernährt sich Mimmo regelmäßig von Meeräschen und verhält sich typisch für seine Art. Große Tümmler gelten als besonders anpassungsfähig.

Forscher: Verhalten der Menschen lenken, nicht des Delfins Historisch waren sowohl Große Tümmler (Tursiops truncatus), zu denen Mimmo gehört, als auch Gemeine Delfine (Delphinus delphis) in der gesamten Adria verbreitet - auch in der Lagune von Venedig. Während die Bestände der Gemeinen Delfine bereits vor Jahrzehnten durch menschliche Einflüsse drastisch zurückgingen, kommen Große Tümmler in der Adria weiterhin vor, meiden jedoch üblicherweise die Lagunenbereiche. Gerade deshalb ist Mimmos dauerhafte Präsenz dort so ungewöhnlich.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Manuel Silvestri