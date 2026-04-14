Der Kadaver eines riesigen Mondfisches trieb auf der Wasseroberfläche im Canale Fasiol in der Lagune von Venedig und wurde am 11. April von der Feuerwehr geborgen.

Toter Mondfisch trieb in Lagune von Venedig Italienischen Medienberichten zufolge bemerkte der Fahrer eines Wassertaxis den leblosen Fisch im Kanal und alarmierte gegen 14 Uhr die Rettungskräfte, da der massive Kadaver den Bootsverkehr behinderte. Die Feuerwehr leitete daraufhin die Bergung des schweren Meerestieres ein und sicherte es zunächst mit einem Haken, ehe es mithilfe einer Schleppvorrichtung und eines speziellen Greifarms aus dem Wasser gehoben wurde. Anschließend wurde das tote Tier zu einem Entsorgungsunternehmen gebracht.