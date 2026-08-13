Ein Besucher des Silver Falls State Parks im US-Bundesstaat Oregon kam am 10. August bei einem Unfall ums Leben, nachdem er aus rund 54 Metern Höhe von einem Wasserfall in die Tiefe gestürzt war. Für den 20-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Der Tourist aus Burlington, Kentucky, hatte offenbar für ein Foto am oberen Rand der South Falls posieren wollen. Dafür verschaffte er sich jedoch Zugang zu einem Bereich , der ausdrücklich für die Öffentlichkeit gesperrt war, wie die Oregon State Police mitteilte . Aufgrund der Absturzgefahr gelten rund um South Falls besondere Zugangsbeschränkungen.

In dem Sperrgebiet am oberen Ende des Wasserfalls rutschte der Parkbesucher aus und stürzte über die Kante 54 Meter nach unten in das darunterliegende Becken. Zu diesem Schluss kam die Polizei anhand von Zeugenaussagen und Videoaufnahmen, wie US-amerikanische Medien berichten.

Mann erlag seinen Verletzungen

Kurz nach 18:30 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, nachdem Zeugen den Sturz gemeldet hatten. Nach Angaben des Statesman Journal versuchte ein anderer Parkbesucher noch, den Verunglückten wiederzubeleben. Wenig später trafen die Rettungskräfte ein. Der 20-Jährige verstarb jedoch noch am Unfallort.

Chris Gilliand, ehemaliger Leiter des Silver Falls State Park und heutiger Regionalleiter, sagte gegenüber dem Statesman Journal: „Es war ein ziemlich schrecklicher Unfall. Eine sehr schwierige Situation.“

Die Bergung des Leichnams wurde anschließend von der Such- und Rettungsmannschaft des Marion County übernommen.