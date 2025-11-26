Schüsse auf Nationalgardisten beim Weißen Haus: Gebäude abgeriegelt

In der Nähe des Weißen Hauses hat sich am Mittwochnachmittag ein Schussangriff ereignet. Wie US-Heimatschutzministerin Kristi Noem mitteilte, wurden zwei Nationalgardisten angeschossen. Ein Sprecher des Weißen Hauses teilte mit, dass dieses abgeriegelt worden sei.

Präsident Donald Trump hielt sich nicht mehr in der US-Hauptstadt auf. Er war wegen des Feiertags Thanksgiving am morgigen Donnerstag bereits in Richtung seines Heimatstaates Florida aufgebrochen.