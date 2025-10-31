Pentagon will "schnelle Eingreiftruppen" für Unruhen im Inland

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Das Pentagon hat Medienberichten zufolge die Nationalgarden in den USA angewiesen, "schnelle Eingreiftruppen" aufzubauen. Diese sollten für die Bekämpfung von Unruhen innerhalb der USA ausgebildet und ausgerüstet werden und bis Anfang des kommenden Jahres einsatzbereit sein, berichteten das Wall Street Journal und die Washington Post sowie die britische Zeitung The Guardian jeweils unter Berufung auf interne Dokumente des US-Verteidigungsministeriums. Pentagon will 20.000 Soldaten für Kontrolle von Menschenmassen Demnach geht es um bis zu 500 Nationalgardisten pro US-Staat beziehungsweise landesweit um mehr als 20.000 Soldaten. Sie sollen laut Wall Street Journal für die Kontrolle von Menschenmassen, den Umgang mit Festgenommenen und den Einsatz etwa von Schlagstöcken und Elektroschockern ausgebildet werden.

Die meisten Nationalgarde-Einheiten der verschiedenen Bundesstaaten hätten bereits "schnelle Eingreiftruppen". Diese seien in der Vergangenheit allerdings nicht für die Strafverfolgung oder die Kontrolle von Menschenmengen eingesetzt worden, berichtete die Zeitung. Die Nationalgarden sind militärische Reserveeinheiten und Teil der US-Streitkräfte. Sie unterstehen im Normalfall der Kontrolle der einzelnen Staaten und können etwa bei Naturkatastrophen, Unruhen oder Notfällen im Inneren eingesetzt werden. In bestimmten Situationen kann der US-Präsident das Kommando übernehmen - etwa, wenn eine Rebellion gegen die Autorität der Regierung droht oder er andernfalls nicht in der Lage ist, die Gesetze der USA durchzusetzen.