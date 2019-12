Waschbär schwankt betrunken über Weihnachtsmarkt: Tier erschossen

Einen Schluck zuviel Glühwein erwischt? Ein offenbar betrunkener Waschbär hat am Samstag bei den Besuchern des Erfurter Weihnachtsmarktes für Aufsehen gesorgt. Das Tier dürfte an weggeworfenen Gläsern mit Punsch genascht haben. Das kleine Tier mit dem buschigen Schwanz sei "offensichtlich alkoholisiert" gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. "Ein Atemalkoholtest wurde aber nicht durchgeführt."

Der erschöpfte Waschbär soll sich vor dem Erfurter Rathaus unter einem Mülleimer ausgeruht haben. Später soll er sich aufgerappelt haben und verwirrt durch die Gegend gelaufen sein. Ein Security-Mitarbeiter des Weihnachtsmarktes habe ihn auf den Stufen eines Hauseingangs gefunden und die Feuerwehr alarmiert.