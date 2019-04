Warnung vor Rechtsextremen in Deutschland und Nachbarländern

Gewaltbereite Rechtsextremisten werden in Deutschland immer gefährlicher, schreibt der deutsche Verfassungsschutz in einer internen Analyse, die Welt am Sonntag in Auszügen veröffentlichte. Die Radikalisierung findet in Kleinstgruppen statt und übers Internet. Daher sind die Akteure auch immer schwerer zu überwachen.

Laut deutschem Bundeskriminalamt gab es mit Stand Jänner 33 rechte Gefährder, denen jederzeit ein Anschlag zugetraut wird. Zum Vergleich: 760 Personen werden als radikalislamische Gefährder eingestuft. Vier Personen gelten als linksextremistische Gefährder.

Die Einzeltätertheorie mit hoher Netzaktivität trifft nach derzeitigem Stand der Ermittlungen auch auf den 19-jährigen Judenhasser zu, der am Samstag in einer Synagoge in Kalifornien (siehe Bericht unten) eine Frau erschoss.

Als „ideologischer Treibstoff“ für rechtsterroristische Ideen wirkten die Themen „ Asyl“ „Migration“ und „Islam“, analysiert das Bundesamt für Verfassungsschutz. Viele der Akteure seien „erst seit wenigen Monaten oder Jahren rechtsextremistisch aktiv, teilweise handelte es sich um bislang gänzlich unbekannte Personen“.

Die Behörden haben Hinweise, dass sich Rechtsextreme auf ein Bürgerkriegsszenario und den befürchteten Zerfall der öffentlichen Ordnung vorbereiten. Dies schließe auch den Gebrauch von Schusswaffen ein. Und sie trainieren mit Sprengstoff.

„Rechtsextremistische Strukturen sind heute für unsere Demokratie so gefährlich wie noch nie nach 1945“, sagte Konstantin von Notz von den Grünen Welt am Sonntag. Der Jurist ist Mitglied des parlamentarischen Kontrollgremiums ( PKGr) im Bundestag. Ihre Verbindungen reichten bis in die Regierungen europäischer Nachbarländer, Landesparlamente, den Deutschen Bundestag, in Sicherheitsbehörden und die Bundeswehr. „Diese Entwicklung, auch ihre eventuelle Steuerung aus dem Ausland, sind unzureichend verfolgt und aufgeklärt worden.“