Warnstufe Rot in Italien: Tausende Menschen wegen Unwettern evakuiert

Während sich die Lage in Österreich nach den intensiven Regenfällen der letzten Tage langsam entspannt, spitzt sich die Situation in Italien weiter zu.

Wetterdienste prognostizieren bis mindestens Freitag schwere Regenfälle und örtliche Wolkenbrüche, besonders in der Toskana , der Emilia-Romagna sowie die Region Marken an der Adriaküste. Der italienische Zivilschutz hat daher die Warnstufe Rot ausgerufen. Diese gilt vorerst bis einschließlich Donnerstag.

Tausende Menschen evakuiert

Laut Angaben von Emilia Romagna Meteo fielen in einigen Teilen der Emilia-Romagna fast 300 Millimeter Regen. Zahlreiche Gemeinden mussten daraufhin wegen drohender Überschwemmungen evakuiert werden. In Bologna waren rund 200 Personen betroffen, besonders kritisch ist die Lage in der Gemeinde Lugo nahe Ravenna. Die örtlichen Behörden forderten die Einwohner auf, sich in die oberen Stockwerke ihrer Häuser zurückzuziehen. Es wird empfohlen, Wasser, Nahrungsmittel, Medikamente sowie Mobiltelefone und Ladegeräte mitzunehmen, um auf mögliche Stromausfälle vorbereitet zu sein.