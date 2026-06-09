In den USA ist ein 18-jähriger Mann verstorben, der in den Havasupai Gardens auf dem Bright Angel Trail in Arizona verstarb. Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag des 3. Juni. Der Jugendliche verstarb an einem Hitzschlag.

Ranger rückten nach Notruf aus Wie aus einer Pressemitteilung des National Park Service hervorgeht, wurden die Ranger des Regional Communications Center gegen 13:40 benachrichtigt, dass sich eine Person in Not befindet. So habe der Betroffene "Symptome einer hitzebedingten Erkrankung" gezeigt. Ranger haben den 18-Jährigen etwa neun Meter unterhalb des Trails in einem abgelegenen Bereich nahe Garden Creek aufgefunden.

Hitzschlag: 18-Jähriger stirbt nach Wanderung "Trotz der schnellen Reaktion der Park-Ranger und einer koordinierten Hubschrauber-Rettungsaktion waren lebensrettende Maßnahmen erfolglos", heißt es in der Erklärung weiter. Den Behörden zufolge befand sich der Jugendliche auf einer Tageswanderung vom South Rim zum Colorado River und zurück über den Bright Angel Trail. Die Route ist mehr als 30 Kilometer lang.

Was tun bei Hitzschlag? Laut NetDoktor äußert sich ein Hitzschlag durch heiße, trockene Haut,

Schwindel,

Übelkeit,

Bewusstseinsstörungen

und Körpertemperatur über 40 Grad. Infolge eines Hitzschlags kann das Gehirn durch Wassereinlagerungen anschwellen. Dabei entwickelt sich ein lebensbedrohliches Hirnödem. Werden die Symptome nicht rechtzeitig erkannt und behandelt, können Betroffene innerhalb kürzester Zeit sterben.