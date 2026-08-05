Am 1. August wollte ein 19-jähriger US-Amerikaner am Eagle Creek in der Columbia River Gorge National Scenic Area, Oregon, zu einem Wasserfall wandern. Doch als er einen großen Felsen zum Punch Bowl Falls hinunterklettern wollte, stürzte der junge Mann ab und verstarb.

Freiwillige und Beamte suchten nach Leiche Wie Oregon Live berichtet, wurde die Polizei gegen 7.30 Uhr morgens über den Sturz des Mannes informiert. 20 Freiwillige und zahlreiche Beamte rückten aus, um den 19-Jährigen zu bergen. Gegen 13.00 Uhr konnte das Such- und Rettungsteam den Leichnam des jungen Mannes abtransportieren.