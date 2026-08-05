Von über 15 Metern Höhe: Wanderer (19) stürzt an Felswand ab – tot
Am 1. August wollte ein 19-jähriger US-Amerikaner am Eagle Creek in der Columbia River Gorge National Scenic Area, Oregon, zu einem Wasserfall wandern. Doch als er einen großen Felsen zum Punch Bowl Falls hinunterklettern wollte, stürzte der junge Mann ab und verstarb.
Freiwillige und Beamte suchten nach Leiche
Wie Oregon Live berichtet, wurde die Polizei gegen 7.30 Uhr morgens über den Sturz des Mannes informiert. 20 Freiwillige und zahlreiche Beamte rückten aus, um den 19-Jährigen zu bergen. Gegen 13.00 Uhr konnte das Such- und Rettungsteam den Leichnam des jungen Mannes abtransportieren.
Freund war während Vorfall dabei
Der US-Amerikaner war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht allein, ein Freund hatte ihn begleitet. Dieser erklärte der Polizei, wie es zu dem Vorfall kam: Der 19-Jährige wollte die Felswand unterhalb des Wanderwegs hinunterklettern, um zum Wasserfall zu gelangen. Dabei ist er jedoch abgerutscht und 15 bis 24 Meter in den Tod gestürzt.
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