Drei Tage abgängig: Wanderer tot aufgefunden

Dies wurde von den Angehörigen am Sonntagabend angezeigt. Sofort wurde eine Suche gestartet – jedoch ohne Erfolg. Auch am Montag und Dienstag rückten die Bergrettung mit Suchhunden, der Polizeihubschrauber und die Alpinpolizei, unterstützt mit einer Drohne, aus.

Am Dienstagvormittag fanden die Einsatzkräfte den 54-Jährigen tot in einem Waldstück. Es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden, teilte die Polizei Tirol am Dienstagabend mit.