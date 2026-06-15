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Zur Prävention werden zudem jedes Jahr die Maßnahmen zur Waldpflege angepasst. Wo möglich, werden Niederwälder in Hochwälder umgewandelt und feuerfeste Bäume gepflanzt. Vor der Saison wird auch Unterholz, also etwa Sträucher, ausgedünnt und beseitigt. Der Waldbrandschutz obliegt in Italien jedoch den Regionen, daher gibt es in dem Mittelmeerland einen Fleckerlteppich von Regeln. Mancherorts gilt etwa an oder in Wäldern ein Fahr- und Parkverbot für Autos oder sogar das Verbot, ein Waldgebiet überhaupt zu betreten.

48 Prozent aller Brände auf Waldökosysteme Insgesamt entfielen 48 Prozent aller Brände auf Waldökosysteme. Etwa 123 Quadratkilometer Waldfläche wurden zerstört, darunter vor allem immergrüne Laubwälder, Laubmischwälder und Nadelwälder. Für das laufende Jahr 2026 verzeichnete ISPRA zwischen dem 1. Jänner und dem 9. Juni bereits rund 60 Quadratkilometer verbrannte Fläche. Knapp 20 Quadratkilometer davon waren Waldgebiete. Am stärksten betroffen ist bisher die Toskana mit 28 Prozent der verbrannten Waldflächen, gefolgt von Kalabrien mit 23 Prozent. ISPRA-Präsidentin Maria Alessandra Gallone bezeichnete Waldbrände als Herausforderung für Umwelt, Wirtschaft und Sicherheit. Notwendig seien stärkere Investitionen in Prävention, Überwachung und schnelle Eingriffe. Der Klimawandel erhöhe den Druck auf die Ökosysteme zusätzlich.