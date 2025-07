Waldbrand in Deutschland: Munition auf Truppenübungsplatz könnte explodieren

Am Dienstag ist in der Gohrischheide an der Grenze von Sachsen und Brandenburg ein Waldbrand ausgebrochen. Die Brände sind weiterhin nicht unter Kontrolle. Die Zahl der Einsatzkräfte aus beiden Ländern ist in der Nacht auf 480 aufgestockt worden, sagte das Landratsamt des Landkreises Meißen der Deutschen Presse-Agentur. Derzeit breite sich der Brand vor allem in nördliche Richtung aus.

Die Feuerwehrkräfte kämpfen demnach aktuell um den unmittelbar an der Landesgrenze liegenden Ort Nieska, einem Ortsteil der Stadt Gröditz.