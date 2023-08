Waldbrände in Kanada: 150.000 Menschen könnten evakuiert werden

Immer mehr Menschen müssen sich in Kanada wegen der Waldbrände in Sicherheit bringen. Neben den heftigen Bränden in den Nordwest-Territorien bedroht auch ein Feuer im Südwesten des Landes mehrere Ortschaften. Diese liegen nahe des bei Touristen beliebten Binnensees Okanagan Lake. Der Brand, der sich am Freitagfrüh (Ortszeit) nach Behördenangaben über eine Fläche von etwa 1.100 Hektar erstreckte, sei nur noch etwa zehn Kilometer von der Stadt West Kelowna entfernt, hieß es.

150.000 Menschen zur Flucht bereit

Dort war am Donnerstag der Notstand ausgerufen worden. Für etwa 2.500 Menschen galten in West Kelowna in British Columbia nach Angaben des Senders CBC Evakuierungsanordnungen. Diese Zahl werde voraussichtlich noch steigen, sagte der Leiter der örtlichen Feuerwehr, Jason Brolund, dem Sender. Auch die Stadt Kelowna auf der gegenüberliegenden Seite des Sees rief am frühen Freitagmorgen den Notstand aus. Einzelne Brände seien auf die Stadt übergesprungen, hieß es in einer Mitteilung der Behörden. Bewohner mehrerer Viertel wurden demnach dazu aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. In Kelowna leben nach Angaben des Senders CBC fast 150.000 Menschen.

